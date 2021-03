Commosso addio all'avvocato Sergio Valente: la lettera dei colleghi

«Hai viaggiato sempre in testa a tutti e pure stavolta ci hai anticipato». E’ stato un ultimo saluto commovente quello che, questo pomeriggio, al Duomo di Teramo, gli amici e colleghi dell’avvocato Sergio Valente gli hanno lasciato scritto in una lettera piena di ricordi. Quei ricordi di una vita trascorsa insieme sia nella professione, sia nella condivisione delle sue tante passioni, dalla musica allo sport. Ad accogliere il feretro, in una cattedrale gremita nel rispetto del distanziamento delle norme Covid-19 con molti che sono dovuti rimanere fuori, c’erano decine e decine di avvocati, ma anche esponenti delle varie istituzioni e sportivi, come il pilota automobilistico di Giulianova Gabriele Tarquini, che si sono tutti stretti al dolore della moglie Lia, della sorella Marina e dei due nipoti Francesco e Stefano.

L'avvocato Valente è morto giovedì al Gemelli di Roma a causa di una leucemia fulminante. A celebrare il funerale nella sua Teramo, il vescovo Leuzzi. Domani, domenica 21 marzo, alle 18, nella chiesa di San Pietro a Giulianova, si terrà un’altra messa in sua memoria con i familiari.

