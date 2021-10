Escavatore trancia tubatura: fuga di gas metano lungo la statale 80

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 19:17

Questa mattina, poco dopo le 9, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è interventa sulla strada statale 80, nel tratto compreso tra Teramo e Montorio al Vomano, all'altezza della Motorizzazione Civile, per una fuga di gas metano. La fuga di gas è avvenuta durante uno scavo per l'esecuzione dei lavori per l'interramento di un cavo. Un escavatore ha raggiunto inavvertitamente la tubazione del metano in media pressione della linea gestita dalla ditta "2i Rete Gas", provocandone la rottura da cui è fuoriuscito il metano. La fuga di gas ha prodotto un forte sibilo avvertito in tutta la zona e dagli automobilisti in transito. A causa della perdita di gas è stato fermato il traffico sulla statale.

I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare la perdita chiudendo la tubazione con un tappo in legno realizzato sul posto. Successivamente sono intervenuti i tecnici dell'azienda del gas che hanno provveduto a chiudere il tratto di tubazione. Sul posto è intervenuto anche personale dell'Anas, oltre alla Polizia Locale e la Polizia di Stato di Teramo che hanno provveduto a bloccare il traffico sulla statale per tutta la durata delle operazioni di intervento.