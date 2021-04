Esplode bombola a gpl in casa: un ustionato. I vicini: «Aiuto, c'è stato un forte boato»

Una bombola a gpl sarebbe esplosa in un’abitazione nella frazione di Ponzano nel comune di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. Ci sarebbe una persona ustionata in modo grave. Stando alle prime informazioni un abitante del posto alle 19.35, ha lanciato l’allarme al 118: «Ho sentito un forte boato, correte». Sul posto si stanno recando due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Stando alle prime informazioni, la famiglia stava cucinando quando, molto probabilmente a causa di una perdita di gas, la bombola è esplosa. L'uomo, di circa 50anni, ha riportato gravi ustioni in entrambe le braccia e al volto.

