Controlli nelle scuole, trovato ragazzino con la droga. In bagno e in cortile altro hashish

Controlli anti droga davanti alle scuole. Servizi straordinari di vigilanza sono stati disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Teramo al fine di prevenire lo spaccio di stupefacenti. La Compagnia carabinieri di Teramo sta attuando controlli rafforzati, anche con l’ausilio delle unità cinofile provenienti dal Comando Legione carabinieri di Chieti, davanti a diversi istituti scolastici di secondo grado del capoluogo di provincia.

Su richiesta dei presidi, sono stati ispezionati sia gli ambienti interni delle scuole superiori che gli spazi esterni, frequentati dagli studenti prima e dopo le lezioni. Durante i controlli, i carabinieri hanno individuato e segnalato all’autorità giudiziaria un ragazzo minorenne, che davanti alla scuola da lui frequentata, è stato trovato in possesso di una cospicua quantità di stupefacente, già divisa in dosi e verosimilmente pronta per essere ceduta a terzi.

Le unità cinofile hanno inoltre rinvenuto e sequestrato alcune dosi di hashish nei bagni e nel cortile di una scuola, quasi certamente nascoste per poi essere recuperate in un secondo momento. Su questi rinvenimenti sono in corso approfondimenti per trovare i detentori. I controlli dei Carabinieri continueranno, d’intesa con le autorità scolastiche, anche nelle prossime settimane, con servizi da parte di militari sia in uniforme che in borghese, all’interno e all’esterno degli istituti.