Teramo, crepa sospetta: chiuso il ponte San Gabriele. Caos traffico, nuova viabilità per il concerto di Max Pezzali

Crepa sospetta sull'asfalto: chiuso il ponte San Gabriele di Teramo. La crepa è stata rilevato in maniera trasversale su tutto l'impalcato in corrispondenza di un pilone nei presso dell'Hotel Michelangelo. Non si sa al momento se tratta di una vecchia crepa o di una nuova. Sul posto polizia stradale, polizia locale, carabinieri e vigili de fuoco. Si tratta del ponte principale di Teramo, sulla statale 80. Il traffico ne ha immediatamente risentito con code lunghissime e disagi per gli automobilisti .

L'allarme è stato dato alle 14,10.. Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sul ponte per una lesione che si è aperta sul manto stradale. I vigili del fuoco ne hanno l'ampiezza di circa uno/due centimetri e hanno ispezionato gli appoggi delle travi dell'impalcato dopo averli raggiunti con un'autoscala. Il viadotto è interessato da lavori di ripristino e miglioramento sismico eseguiti dall'Anas. In via cautelativa il ponte è stato chiuso in attesa di ulteriori e più approfondite verifiche da parte di tecnici dell'Anas, presenti sul posto. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Gianguido D'Alberto, il vice sindaco Cavallari.

Anas, al via quarto bando da 143 milioni per piano monitoraggio ponti e viadotti

Il Comune ha diffuso una dota dicendo che: «a causa della chiusura per verifiche strutturali del ponte San Gabriele la viabilità per l'evento di Max Pezzali di questa sera è così modificata: uscita Teramo Ovest: parcheggio Piazza Dante e parcheggio San Gabriele (transitando da piazza Garibaldi).; uscita Teramo Stazione (supermercato Oasi) e Teramo Est: parcheggio Madonna delle Grazie e parcheggio San Francesco.