Ubriaco al volante di un Tir: tolta la patente

Controlli contro furti, truffe e guida in stato di ebbrezza e droga in provincia di Teramo. I carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno eseguito un capillare servizio sul territorio. Il servizio, che ha visto coinvolto tutto il tratto di litorale ove ha competenza la compagnia giuliese, è stato effettuato con le stazioni dipendenti e il Nucleo Radiomobile, presidiando le principali arterie stradali del territorio, ispezionando gli esercizi pubblici, vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida.

Nel corso del servizio sono stati controllati oltre 100 mezzi e identificate circa 200 persone: denunciati sei conducenti che si erano messi alla guida nonostante un tasso alcolico superiore al consentito. Lungo la statale 16 nel territorio del Comune di Silvi, i carabinieri della Stazione di Atri, hanno notato un tir che viaggiava con andamento incerto. I militari hanno fermato il camion e hanno notato che il conducente, un autista pugliese di 60 anni, aveva i segni tipici di chi aveva assunto bevande alcoliche. Il conducente è stato sottoposto a etilometro. Risultato, un tasso alcolico superiore a 1,6 g/l quando il limite per un autista professionale dovrebbe essere zero. All’uomo è stata subito tolta la patente ed è stato segnalato alla magistratura per guida in stato di ebrezza. Il mezzo non essendo stato possibile affidarlo a persona idonea è stato rimosso dal carro attrezzi. Sempre i carabinieri di Atri hanno controllato nella stessa strada una donna in stato di ebbrezza: si è rifiutata di sottoporsi al controllo con l’etilometro ed è stata privata della patente di guida e segnalata all’autorità giudiziaria.

Nel corso del servizio elevate multe per guida pericolosa e uso del telefonino durante la marcia.