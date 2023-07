Ubriaco, va contromano sull'autostrada A24: tre feriti nello schianto

In contromano, ubriaco, per alcuni chilometri in autostrada si è schiantato contro una macchina che procedeva in senso contrario ferendo se stesso e provocando altri due feriti.Protagonista un 23enne aquilano, D.F.G., che secondo quanto raccontato da alcuni soccorritori del 118, ha evitato per poco di provocare una vera e propria strage.

L'incidente sul quale sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti in servizio presso la Sottosezione di polizia autostradale dell'Aquila Ovest, si è verificato intorno alle 2.30 dell'altro ieri, quando il giovane nonostante il tasso di alcol nel sangue superiore alle nuove norme del Codice della Strada, ha deciso di mettersi alla guida da solo della propria auto per percorrere un lungo tratto autostradale che dalla costa lo avrebbe dovuto riportare nella propria abitazione in città.

Complice anche la stanchezza e il sonno oltre all'alcol ingerito prima di partire, arrivato nel tratto dell'A24 tra L'Aquila Est e Assergi, il ragazzo avrebbe imboccato contromano l'autostrada percorrendo alcuni chilometri appunto nel senso sbagliato.

Il giovane non è riuscito ad evitare una utilitaria sulla quale c'erano L.A. di 33 anni e sua figlia di 14 anni di Teramo, in viaggio dalla Capitale verso casa.

Sul posto oltre al personale medico del 118, sono intervenuti gli agenti della Sottosezione ed i vigili del fuoco. Quando i soccorritori sono arrivati, nel giro di pochi minuti, nel punto in cui le due auto si sono scontrate, si sono trovati di fronte la sede stradale piena di rottami e pezzi vari delle macchine e questo per un qualche istante ha fatto temere uno scenario molto grave.

Tutti e tre i feriti visibilmente scossi sono stati trasferiti all'ospedale dell'Aquila per gli accertamenti del caso. Anche se giudicati non gravi, mamma e figlia sono state ricoverate per essere sottoposte a una serie di visite specialistiche.

Il tratto autostradale interessato all'incidente è stato chiuso per il tempo necessario alla rimozione dei due mezzi che si sono scontrati e non marcianti. Dopo le formalità di rito, gli agenti della Sottosezione di polizia autostradale dell'Aquila-Ovest hanno denunciato il 23enne aquilano a piede libero con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Non solo. Dal punto di vista amministrativo riguardante appunto la normativa del Codice della Strada, al ragazzo è stata applicata anche la sanzione della revoca della patente oltre al fermo del mezzo da lui condotto per la durata di tre mesi.