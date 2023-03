Teramo, mamma single non trova una casa in affitto: «Mi dispiace ma lei non ha un marito»

La ricerca di una nuova casa, già resa difficile dalle tante richieste nella città di Teramo, a cui si somma anche la titubanza di alcuni proprietari quando apprendono che, a voler pagare l’ affitto, è una mamma con un figlio minore. Le difficoltà che una 30enne teramana sta attraversando per trovare una nuova abitazione, si scontrano con quelli che dovrebbero essere tempi e pensieri moderni. Così, in un paio di circostanze, nel contatto diretto con i proprietari, la donna ha ricevuto sottolineature sul fatto di essere una mamma single: «Ah, lei non ha un marito?», avrebbero detto alla 30enne, dopo aver appurato fosse sola e con un figlio piccolo con sé. Alle prese con una separazione, la donna ha, infatti, insieme al bimbo necessità di trovare un’altra casa, ma alle difficoltà attuali visto le tante richieste (ed i prezzi alti) per Superbonus e ricostruzione post-sisma si sommano anche presunte discriminazioni. Un comportamento che l’impiegata 30enne non ha riscontrato con le agenzie specializzate, che si limitano a chiedere informazioni sulla tipologia di contratto di lavoro, ma bensì con un paio di proprietari di abitazioni di Teramo. Come a dire che, in quanto mamma single, sia scontato non riesca con un solo stipendio ad affrontare spese, affitto e bollette. L’esigenza dei proprietari di compiere le verifiche a loro tutela è lecita e giusta; meno opportuno appare, a sentire la storia, la sottolineatura sull’assenza di un compagno, atteggiamento che ha chiuso sul nascere ogni interesse verso l’abitazione.

Vive per metà dell'anno nella roulotte così da affittare casa: «Guadagno 9500 dollari al mese. Ecco come»