Vive per metà dell'anno nella roulotte così da affittare casa: «Guadagno 9500 dollari al mese. Ecco come»

Trascorre due settimane al mese nella roulotte in modo da poter affittare casa su Airbnb. Così Alexi McKinley guadagna fino a $ 9.500 al mese. "La nostra tariffa media notturna è di $ 600 in alta stagione e $ 450 in bassa stagione - spiega a Insider -. Nel nostro primo anno di affitto a breve termine della nostra casa abbiamo quasi completamente sostituito il mio precedente reddito aziendale di $ 45.000".

Salario, i rischi della paga minima: più nero, stipendi al ribasso, e meno garanzie sul lavoro

Il lavoro

La storia di Alexi inizia nel settembre 2018. Quando la giovane viene licenziata da account manager di una società di consulenza sulla sicurezza informatica e inizia come responsabile delle vendite aziendali per un hotel Marriott. Impara a conoscere l'ospitalità, la strategia delle entrate, dove fare rete, i contratti e la negoziazione e che l'esperienza del cliente è tutto. A gennaio 2020 prende il congedo di maternità e non torna più al lavoro. "Mio marito è un lavoratore autonomo e ci ha sostenuto attraverso la sua azienda di costruzioni e servizi di trattori".

L'acquisto

Dopo il matrimonio nel 2017, acquistano una roulotte KZ Coyote del 2008 per $ 7.000 prima del nostro viaggio annuale in campeggio con gli amici. La usano principalmente per il campeggio, ma ci vivono per un paio di mesi mentre la casa viene costruita. In media, guadagnano da $ 3.000 a $ 5.700 al mese, "con il nostro mese più alto che supera i $ 9.500 nel luglio 2021". Il loro mutuo è di $ 2.700 al mese, "quindi è sempre coperto".

I consigli

Ecco i miei 3 migliori consigli per i nuovi host