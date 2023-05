Schianto in auto, morta la pediatra Luigia Caprio

Pineto piange la pediatra Luigia Caprio, morta a 70 anni la notte del primo maggio al policlinico Gemelli di Roma dopo 22 giorni di agonia, a causa di un incidente successo a ridosso delle vacanze di Pasqua. La donna, insieme al marito Antonio Moscianese Santori, cardiologo del Mazzini di Teramo e San Liberatore di Atri, il figlio di 40 anni e la nuora di 30, stavano andando nell’Avellinese a trovare dei parenti quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, l’8 aprile, verso le 17, la loro auto, una Mercedes Glk, in via Carpignano, lungo la strada provinciale 36 davanti alla caserma dei vigili del fuoco a Grottaminarda, è andata fuori strada dopo aver impattato contro un muretto di cemento, accanto a una villetta. L’auto si è ribaltata e gli occupanti sono rimasti incastrati all’abitacolo. Si è udito un forte boato, i primi a intervenire sono stati i pompieri. Sul posto sono intervenute più ambulanze allertate dalla centrale operativa del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti negli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, mentre la più grave, la pediatra Caprio, in elicottero è stata portata all’ospedale Moscati di Avellino in gravissime condizioni. Nei giorni successivi la donna è stata trasferita al Gemelli di Roma dove è morta. Il pm in queste ore sta decedendo se procedere con l’autopsia o restituire la salma ai familiari per la sepoltura.



L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

A dare la triste notizia è stato il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio con un post su Fb in cui esprime, anche a nome dell’amministrazione comunale di Pineto, «sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia Moscianese Santori per la perdita della dottoressa Luigia Caprio, pediatra di tanti ragazzi della nostra città, consigliera per tanti genitori, dedita con scienza e coscienza alla professione medica. Una professionista che mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta». Centinaia i messaggi di cordoglio ai familiari.

La dottoressa Caprio era molto conosciuta e benvoluta da tutti non solo a Pineto, ma anche nei paesi limitrofi. Al cordoglio alla famiglia si unisce anche il Lions Club Atri Terre del Cerrano. Il presidente del Lions Club e i soci si sono stretti al dolore di Antonio Moscianese Santori, presidente di V, VI e VII circoscrizione 108 A. «In questo momento possiamo manifestargli il nostro affetto e il nostro cordoglio rispettando il suo grande dolore e il bisogno di rimanere solo con i suoi figli» dice la nota. Sono tantissime le mamme che sul loro profilo social hanno scritto un ricordo di un consiglio che la pediatra ha dispensato per i figli.