Agricoltore ricercato in tutta Europa per furto: arrestato a Cortino

In Italia si era adattato a fare l'agricoltore, ma era un ricercato colpito da mandato di cattura erupero per furto. Ieri la squadra Mobile di Teramo, sezione reati contro il patrimonio, ha arrestato A.D., romeno di 32 anni, residente a Cortino, in provincia di Teramo, di professione agricoltore. L’uomo è ricercato con mandato di arresto europeo emesso dalla Romania per un furto aggravato commesso nel 2010 con altri tre complici. Reato per il quale è stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Il romeno è stato condotto nel carcere di Rieti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

