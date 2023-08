Preso il rapinatore della sala scommesse: a tradirlo i tatuaggi e una collana di conchiglie

Rapina alla sala scommesse: un arresto. Il colpo è avvenuto a mezzanotte e mezza del 27 luglio. Un uomo con cappellino bianco e il volto in parte coperto da un foulard, con una chiave inglese in mano, è entrato nella sala scommesse "Gold Bet" sul lungomare di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, dove c'erano alcuni clienti e due giovani commesse. L'uomo ha minaccio una delle commesse di picchiarla con la chiave inglese e si è fatto consegnare l'incasso della serata: 3.700 euro. Poi è scappato a piedi. La cassiera sotto choc ha chiamato il 112. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Alba che hanno raccolto diverse testimonianze e visionato le immagini delle telecamere. L'autore - stando alle immagini della video sorveglianza - sarebbe una persona già nota alle forze dell'ordine che avrebbe fatto un sopralluogo nelle ore precedente alla rapina, facendo finta di giocare. A tradirlo sono stati i tatuaggi sulle mani e una particolare collana di conchiglie che indossava. Sulla base di questi e altri elementi il gip del Tribunale di Teramo ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita questa mattina: l'uomo è stato condotto in carcere