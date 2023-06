Schianto tra moto e auto: grave un 50enne a Martinsicuro

Un grave incidente è avvenuto questa sera, verso le 18, in via Roma a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, un uomo di 50 anni che si trovava in sella alla sua moto sarebbe stato travolto dada un'auto. I primo automobilisti di passaggio hanno prestato i soccorsi e allertato i servizi di emergenza. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Sant'Omero. A causa del grave trauma subito, il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo. I carabinieri stanno indagando per determinare le cause dell'incidente.