Giulianova, schianto tra auto e una moto: 30enne in gravi condizioni

Questa mattina, verso le 8, si è verificato uno scontro violento tra un'auto e una moto sulla statale 80, nel comune di Giulianova. Nell'incidente è stata coinvolta anche un'auto parcheggiata. Purtroppo, il 30enne alla guida della moto è rimasto gravemente ferito: è stato sbalzato per alcuni metri in aria prima di atterrare sull'asfalto. Molte persone presenti sul luogo hanno prestato i primi soccorsi e chiamato immediatamente il numero di emergenza 118. Un'ambulanza medicalizzata è giunta sul posto e il personale sanitario, dopo aver stabilizzato il 30enne, lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. La polizia stradale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari. Attualmente, la strada è chiusa e il traffico è stato deviato.

(Notizia in aggiornamento)