Suv contro moto: muore ex consigliere regionale Riccardo Mercante

L’ex consigliere regionale delRiccardo Mercante, ha perso la vita oggi nel pomeriggio in unavvenuto lungo la Bonifica del Salinello.Riccardo Mercante (consigliere regionale in quota M5S dal 2014 al 2019 e in passato anche consigliere provinciale), viaggiava in sella a una moto che si è scontrata lungo la Sp8 del Salinello, non distante dal bivio che sale verso Sant’Omero. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Nereto (sul posto anche la polizia locale di Sant’Omero), che si sono occupati dei rilievi, il mezzo a due ruote è finito contro una Toyota RAV4, condotta da un uomo di 71 anni di Canzano. L’impatto è avvenuto nel momento nel quale l’auto, ferma sul lato della carreggiata, si è immessa sulla strada facendo sbalzare per diversi metri il centauro.Mercante soccorso immediatamente era arrivato in gravissime condizioni a bordo dell’elisoccorso al Mazzini di Teramo. i medi del pronto soccorso hanno fatto tutto il possibile, purtroppo il paziente è morto.I due mezzi sono stati sequestrati, mentre come da prassi il conducente del Suv sarà indagato per omicidio stradale. Riccardo Mercante, che nella vita era un consulente finanziario, viveva a Giulianova, in passato era stato un giocatore di calcio a buon livello nel calcio dilettantistico, per poi percorrere la strada politica. Prima come consigliere provinciale e poi in consiglio regionale per il M5S.