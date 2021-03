27 Marzo 2021

di Saverio Occhiuto

(Lettura 2 minuti)







Mentre i sindacati di categoria (Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Rna, Snals Confsal, Fgu Gilda) continuano a chiedere garanzie per la riapertura delle scuole in sicurezza, a partire da una campagna di vaccinazione che coinvolga tutto il personale (docente e non), si apprende che dalla graduatoria Ata sono attese almeno 40.000 domande di supplenze in tutta la regione. La Flc Cgil Abruzzo Molise ha organizzato una nuova videoconferenza informativa, dopo quella del 23 marzo, per spiegare a questo piccolo esercito come muoversi: appuntamento fissato per giovedì primo aprile dalle 16 alle 18. Tramite la piattaforma Google meet, sarà possibile partecipare all’assemblea a distanza con buone probabilità di bissare il successo di martedì scorso, quando all’incontro sul web hanno aderito più di 500 persone. Evento visibile in streaming anche sulla pagina Facebook della sigla sindacale. L’altra data da tenere presente è quella del 22 aprile, ultimo termine utile per presentare le domande di inserimento o di aggiornamento della graduatoria di terza fascia d’istituto per il personale Ata (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, addetti alle aziende agrarie, infermieri e cuochi), finalizzate a ottenere le supplenze nella scuola statale.

Per i diversi profili i titoli di studio richiesti sono il diploma di maturità o il diploma di qualifica triennale, ma sono state previste alcune deroghe per chi era già incluso in precedenti graduatorie o aveva svolto servizio per almeno 30 giorni in un determinato profilo. Come si vede le domande a cui rispondere sono tante nella videoconferenza del primo aprile, a cui si aggiunge una preoccupazione del sindacato: «Molti di coloro che si stanno rivolgendo alle nostre sedi sono studenti e disoccupati, pronti a cambiare provincia e regione pur di raggiungere il “miraggio” di una occupazione. Un dato su cui occorre interrogarsi, in linea con il processo di spopolamento a cui stiamo andando incontro da anni». Altra annotazione tecnica importante: alla procedura di accesso alla graduatoria del personale Ata sarà possibile accedere esclusivamente per via telematica, dunque è necessario essere in possesso delle relative credenziali di Istanze on line (user, password e codice personale), oppure dello Spid.