Morto il commercialista Francesco Laurenzi, politico e “colonna” biancoverde

E' morto ieri mattina ad Avezzano Francesco Laurenzi, 77 anni, per tutti era “Lillino”. Commercialista e noto politico nelle liste di Forza Italia fu principalmente uno dei più importanti e longevi calciatori dell’Avezzano. Biancoverde nel sangue ricoprì tutti i ruoi da difensore, ma spesso fu anche utilizzato come libero di centro area.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Tragedia all'Aquila, ex dipendente della Sanofi stroncato dal... AVEZZANO Covid, sospese due autopsie: prima il tampone sul papà morto...

Francesco Laurenzi abitava a Paterno e lì ha la sua famiglia e gli amici più cari ma spessissimo era ad Avezzano sia per lavoro, per la politica e per il calcio. Allo stadio dei Marsi era di casa e storiche furono le sue improvvisate nei derby. Nel corso di quelle partite dava l’anima per i colori biancoverdi e non lesinava le sue classiche entrare dure che palesavano un carattere deciso. In verità il suo carattere era docile e disponibile ma in campo si trasformava. Restanno della storia della Marsica le due battaglie per a riqualificazioen del centro di Avezzano. I funerali sono oggi alle alle 15 nella chiesa di San Sebastiano Martire a Paterno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA