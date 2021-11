Covid, il sindaco Di Piero lancia nuovo maxi screening per il fine settimana

L’obiettivo è quello del Natale, di feste serene e soprattutto senza restrizioni. Magari garantendo i mercatini e tutti gli eventi che, in realtà, sono ancora in fase di programmazione. «Credo più nella prevenzione che nelle restrizioni- spiega il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero- per questo faccio appello a tutti i sulmonesi di collaborare e partecipare in massa allo screening che abbiamo programmato per il fine settimana». La situazione, dice, «è in miglioramento rispetto alle scorse settimane», anche se non devono trarre in inganno i soli 4 positivi di ieri ( di cui 2 a Scontrone e 1 solo a Sulmona e Molina Aterno), perché tra oggi e domani sono attesi i responsi di centinaia di tamponi, tra cui quelli più a rischio delle scuole (con cinque classi attualmente in sorveglianza in città).

Ed è proprio a loro, alle categorie dei più piccoli e dei non vaccinabili, ma anche a quelle che operano a diretto contatto con il pubblico, che il sindaco si rivolge, nella speranza di superare la cifra dei millecinquecento tamponi fatti nell’ultimo screening. «Abbiamo a disposizione seimila test antigenici- continua Di Piero- e sappiamo che più alto è il numero di quelli somministrati, più è attendibile il quadro epidemiologico in città: dobbiamo scovare gli asintomatici e arginare il contagio, ne va dell’economia oltre che della salute di tutti».

Il servizio prevenzione della Asl, d’altronde, si trova in affanno, nonostante le negativizzazioni registrate ieri: 367 positivi attualmente ( di cui 199 solo a Sulmona) e 646 in sorveglianza. «Dobbiamo aiutare il sistema sanitario- continua il sindaco- e domani (oggi, ndr) mi recherò in ospedale per verificare la situazione e chiedere un potenziamento del servizio prevenzione. La loro parte i sulmonesi possono farla partecipando ai controlli e rispettando le misure di prevenzione».



Le date da segnare sul calendario sono quelle del 26, 27 e 28 novembre: il pomeriggio (dalle 15 alle 18,30) venerdì e sabato e la mattina (dalle 9,30 alle 14) la domenica. «I prelievi saranno organizzati su quattro linee, con 21 medici ed oltre venti volontari- aggiunge l’assessora Catia Di Nisio- devo ringraziare il gruppo di Protezione civile, perché da quasi due anni lavora a tempo pieno, e senza retribuzione, per combattere il virus, tanto negli screening, quanto nell’assistenza agli hub vaccinali». Dall’esito dello screening dipenderanno anche le misure restrittive, salvo una nuova campagna da fare probabilmente prima di Natale.