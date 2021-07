Anziano di 89 anni trovato impiccato a una quercia secolare

Mercoledì 14 Luglio 2021, 21:27

Anziano trovato impiccato a una quercia secolare. Si sarebbe arrampicato, all'età di 89 anni, sul grosso alberto per togliersi la vita. E’ successo oggi pomeriggio verso le 16.30 in contrada Maranella nel comune di Cermignano, in provinai di Teramo. A trovare il corpo un famigliare che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Quando i sanitai sono arrivati il corpo era a circa 5 metri dell’altezza. Allora è stato richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco che hanno agito con il cestello elevatore. La morte risalirebbe a qualche ora prima. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. L'uomo è stato portato in obitorio su disposizione del pm per l'ispezione cavaderica.