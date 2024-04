«La tua casa sulla spiaggia», ma il cartellone sul lungomare di Cervia è un pesce d'aprile

C'era già chi commentava: «Ci mancava solo che costruissero anche in spiaggia, non c'è più ritegno!». Colpa di un cartellone apparso stamane sul lungomare di Cervia, in provincia di Ravenna, che recitava: «La tua casa sulla spiaggia. Solo 20 disponibili. Bolkestein approved». Peccato che si trattasse solamente di un pesce d'aprile. Inquadrando il QR code sul cartello, infatti, il messaggio che appare non lascia spazio ad interpretazioni: «Un pesciolino per il primo d'aprile». Niente affascinante casa-palafitta sulla spiaggia romagnola, dunque, ma un semplice scherzo di qualche burlone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA