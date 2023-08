Stanlio e Ollio, la gag sul palco finisce per sbaglio con un pugno vero: due attori all'ospedale

No, questa volta non è stata una delle esilaranti gag di Stanlio e Ollio, ma uno sfortunato incidente di scena che, purtroppo, nulla aveva a che fare con la comicità dello spettacolo. È successo tutto l'altra sera, sul palco allestito dinanzi alla scalinata di San Bernardino, all'Aquila.

Pugno vero sul palco: due attori all'ospedale

Era in programma "Stanlio & Ollio, amici fino all'ultima risata", un grande omaggio al duo comico per eccellenza firmato da Sabrina Pellegrino e Claudio Insegno.

Una nuova produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con la Uao Spettacoli, peraltro molto attesa e partecipata. E lo spettacolo aveva mantenuto le premesse, con grande soddisfazione del pubblico, fino a che non è avvenuto un episodio inatteso e sfortunato. In una delle classiche scene "slapstick comedy", ovvero improntate su quel genere di comicità elementare che sfrutta il linguaggio del corpo per le gag, uno degli attori, anziché schivare il "finto" colpo, lo ha subito per davvero, ferendosi sulla fronte.

L'altro attore, che lo ha sferrato, ha riportato una frattura esposta della mano. Ovviamente i due non sono stati in grado di proseguire la rappresentazione e, anzi, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Un incidente sul lavoro, sebbene molto particolare. Lo spettacolo è stato sospeso e gli spettatori purtroppo hanno dovuto abbandonare la scalinata, anche preoccupati da quanto avevano visto.