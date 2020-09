Va a trovare il fidanzato e si lancia dal decimo piano: muore donna di 33 anni

Ultimo aggiornamento: 11:04

Si suicida a soli 33 anni lanciandosi dal decimo piano. È successo martedì scorso a Pesaro. La ragazza si chiamava F.V. ed era di Silvi Marina in provincia di Teramo.La 33enne era andata da alcuni giorni nella citta marchigiana a trovare il suo ragazzo. Alcuni testimoni, stando a quando si apprende, hanno raccontato alle forze dell’ordine di averla vista rientrare nel palazzo e dopo pochi minuti si è lanciata nel vuoto dal decimo piano in uno palazzo in pieno centro a Pesaro dove vive il suo compagno.I soccorsi sono stati immeditati, ma la donna non c’è stato nulla da fare. Sembrerebbe che la ragazza prima di compiere il gesto estremo abbia lasciato una lettera al padre. La notizia in poco tempo si è diffusa a Silvi. Numerosi i messaggi di cordoglio anche sul suo profilo Facebook. «Non sappiamo mai le persone quali mostri si portano dentro e con cosa combattono ogni giorno.