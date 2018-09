Montesilvano, secondo incendio doloso nella chiesa: è giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo incendio nella chiesa dei Santi Martiri Innocenti di via Marmolada a Montesilvano, già interessata da un rogo lo scorso 17 settembre. Considerato il precedente, non è escluso che anche in questo caso l'incendio sia di natura dolosa, ma sono in corso tutti gliaccertamenti. L'allarme è scattato attorno alle 5 del mattino. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e che ora si stanno occupando della bonificadei locali. Secondo le prime informazioni i danni causati dal rogo, che ha interessato principalmente la parte posteriore della struttura, stavolta sarebbero maggiori. Sul posto anche iCarabinieri della Compagnia di Montesilvano, diretti dal capitano Luca La Verghetta.La struttura, interamente in legno, era già stata distrutta da un incendio nel 2013. Sul posto è presente per un sopralluogo anche il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno.L'altra volta le fiamme erano state appiccate in più punti e a subire i danni maggiori era stata la partedegli uffici. Subito dopo l'incendio, il parroco, don Rinaldo Lavezzo, aveva sottolineato che «da anni subiamo continue minacce da parte di alcuni residenti della zona che non voglionola chiesa e che dicono che la parrocchia se ne deve andare da qui».