Scivola dal ghiacciaio del Calderone per circa 100 metri: grave una donna

Nel primo pomeriggio di oggi una richiesta di soccorso è giunta per un incidente subìto da una donna di 63 anni di Bressanone che, effettuata assieme ad un gruppo la salita scialpinistica alla vetta di Corno Grande. Nella fase di discesa è scivolata per circa un centinaio di metri nel ghiacciaio del Calderone riportando diversi traumi.

Allertata una squadra della Stazione di Teramo del Soccorso Alpino presente a Prati di Tivo, la donna è stata raggiunta grazie all’intervento dell’equipaggio di elisoccorso del 118 de L’Aquila, imbarellata e stabilizzata per poi essere trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila. © RIPRODUZIONE RISERVATA