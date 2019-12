Schianto al casello autostradale chiuso di Roseto: donna gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico schianto nella vigilia di Natale sulla statale 150, a Santa Lucia di Roseto, in provincia di Teramo, proprio davanti al casello autostradale, chiuso per motivi di sicurezza dalla Procura di Avellino.Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 600, guidata D.P.A. una donna di 73 anni del posto e una Volkswagen Golf, con alla guida un 23enne. Ad avere la peggio è stata l’anziana che con un trauma cranico commotivo è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. Illeso il ragazzo.Stando a una prima ricostruzione, forse complice anche l’intenso traffico, la Golf, nella rotatoria situata a pochi metri dal casello dell’A14 ha urtato lateralmente, nella parte del guidatore, la 600. I vigili del fuoco del distaccamento di Roseto, intervenuti per il soccorso, hanno dovuto faticare non poco per estrarre la signora dalle lamiere. Sul luogo anche un’ambulanza medicalizzata del 118 che dopo tutte le cure sul posto ha trasportato la 73enne al nosocomio di Teramo. I medici del pronto soccorso hanno predisposto il ricovero della donna: é in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. La dinamica non è ancora chiara ed è al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Pineto, intervenuta sul posto per tutti i rilievi.