Scanno, nuovo blitz dell'orsa Gemma: entra in pizzeria e divora tutto, poi si addormenta

Nuova incursione nella notte dell'orsa Gemma, la più anziana del Parco con i suoi quasi 25 anni di età. L'esemplare, che è sempre stato confidente e si muove tra gli umani senza paura, è entrato in una pizzeria di Scanno, nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e ha rovistato tra gli scaffali gettando per terra le farine e divorando tutto quanto c'era di commestibile.

Il proprietario della pizzeria ha scattato le foto e allertato subito i guardiaparco, che sono intervenuti sul posto. "Gemma", con la pancia piena, è stata trovata addormentata nelle vicinanze. Un paio di giorni fa aveva fatto irruzione in un albergo, sempre a Scanno la cittadina con il lago a forma di cuore e meta di tutti gli innamorati, divorando in cucina una crostata e una torta, sfornate per i clienti