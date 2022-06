Roseto, professore di scienze stroncato dalla malattia a 59 anni

Docente dell'istituto comprensivo 1 di Roseto muore dopo una breve malattia. Emanuele Di Canzio aveva 59 anni. A dare la notizia, con un post su Facebook, i colleghi: «La dirigente scolastica Maria Gabriella Di Domenico, i docenti e il personale del nostro Istituto si stringono tutti in un abbraccio alla famiglia del professor Di Canzio che è venuto a mancare ieri sera». Sotto decine i commenti. «Carissimo Emanuele ovunque tu sia ti ricorderò sempre con tanto affetto», scrive la maestra Rosanna.



Il 59enne aveva iniziato ad insegnare nella scuola media di Cologna spiaggia nell'anno scolastico 2020/2021. E, stando a quando si apprende, durante le vacanze estive aveva scoperto di avere un male. Dopo diverse cure è stato ricoverato all'ospedale di Pescara dove ieri ha perso la sua battaglia. Emanuele, si era laureato alla Sapienza di Roma in geologia, aveva conseguito il dottorato in paleontologia dei vertebrati e un master in direzione e management beni ambientali. Oltre la libera professione, insegnava matematica, scienze e sostegno. Viveva nella frazione di Montepagano di Roseto dove lo ricordano in molti perché i genitori, anni fa, gestivano il bar ristorante il Grottino sulla piazza principale.

«Era una bellissima persona, piena di voglia di vivere, entusiasta per aver deciso di lavorare con i bimbi dell'infanzia. È stata una grave perdita e si aggiunge anche questo lutto alle perdite di persone care del nostro Istituto», ha aggiunto la preside Di Domenico.