Malore in spiaggia a Roseto: turista muore sotto gli occhi della moglie

Malore in spiaggia a Roseto, in provincia di Teramo: morto un turista di 76 anni, Sergio Casolari di Sassuolo, in provincia di Modena. Il dramma questa mattina verso le 11 nei pressi di Lido Lauretta. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per accertata quando accaduto. L'uomo, appena arrivato in vacanza a Roseto, stava andando a fare un bagno con la moglie quando ha avuto un improvviso malore, si è accasciato a terra ed è morto a causa di un infarto fulminante. Ci sono indagini in corso. Sul posto anche la Capitaneria di Porto