Montesilvano, ragazza di 17 anni sviene in mare: salvata dal bagnino

Una ragazza di 17 anni, a circa 20 metri dalla battigia del lido Tre Palme, a Montesilvano, alle 10,30 circa di ieri mattina è stata colpita improvvisamente da un malore e si è accasciata in acqua perdendo i sensi. Le urla dei bagnanti hanno richiamato l'attenzione del bagnino Emanuele Cacioppo, della Compagnia del mare Lifeguard, precipitatosi prontamente per prestare il primo soccorso alla giovane, dopo averla trasportata fino a riva. Con l'aiuto di un'infermiera, una volta messa in posizione laterale di sicurezza, è stato allertato il 118 che ha inviato un'autoambulanza sul posto.

Grazie alla prontezza degli interventi, fortunatamente la ragazza non ha ingerito acqua e pian piano ha ripreso conoscenza e vigore alla presenza del padre il quale, una volta scongiurato il pericolo, ha ringraziato tutti gli intervenuti. Conclusa l'operazione senza necessità di ricovero, il presidente della Compagnia del mare Lifeguard ha dichiarato: «I malori sono attività che registriamo di frequente e questi interventi, anche se possono essere considerati di lieve entità, fanno la differenza sul risultato finale.

Un in bocca al lupo alla ragazza per una pronta guarigione».

Effettivamente quello dei malori è un fenomeno che ultimamente si sta verificando spesso, tanto che proprio l'altro ieri, sempre a Montesilvano altezza lido Le Antille, era stata la volta della settantottenne sorella del noto comico Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio, che mentre passeggiava insieme al marito a circa 15 metri dalla battigia, era caduta esanime nell'acqua, comunque bassa in quel punto. In quel caso, i sanitari del soccorso del 118 avevano ritenuto trasportarla in ospedale per precauzione. Anche in quella circostanza, fortunatamente, non ci sono state ulteriori conseguenze e la signora D'Aurelio è stata dimessa dal nosocomio. Campanelli d'allarme, questi, che inducono alle comuni raccomandazioni per tutti coloro i quali si accingono ad affrontare una giornata in spiaggia, ricordando che specialmente nei giorni di gran caldo bisogna sempre essere abbastanza idratati ed evitare lunghi periodi di esposizione ai raggi solari.