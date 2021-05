3 Maggio 2021

di Tito Di Persio

ROSETO - Maxi rissa in pieno centro a Roseto, coinvolte decine di giovani: due feriti e 5 segnalati dalla Polizia. Numerose le chiamate dei residenti alle forze dell'ordine. La dinamica è la stessa che si è consumata le scorse settimane in altre città italiane: due gruppi rivali di ragazzi che si danno appuntamento sui social in un luogo simbolo della città, per poi darsele di santa ragione. Il contesto prevede alcuni amici a riprenderli con il cellulare e altri presenti a guardare e incitare.

È successo anche a Roseto verso le 19 del primo maggio. L'incontro nella centralissima piazza della Stazione. A ritrovarsi molte decine di ragazzi, tra i 16 e 25 anni - c'è chi parla addirittura di un centinaio - tutti assembrati in cerchio e una dozzina di loro al centro a lottare. «Pensavo di aver visto abbastanza a 40anni - rivela un testimone ma degli adulti che fomentano ragazzi, che potevano essere i loro figli, per picchiarsi mi mancava. È stata una bolgia indegna di un paese civile».

D'altro canto c'è stata molta gente che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate due auto del Commissariato di Atri, due della guardia di finanza e due pattuglie dei carabinieri.

In molti si sono subito dileguati tra le vie interne. Ma altri, si sono solo spostati a pochi metri di distanza, in via Garibaldi, davanti ad un minimarket. «Si tiravano le biciclette e bottiglie di birra. Ho avuto davvero paura», dice una signora con il figlio di 6 anni a seguito. «Gli agenti di polizia hanno dovuto faticare non poco per calmare gli animi. Il tasso alcolico dei ragazzi mi sembrava altissimo», conclude la donna.

Nella colluttazione sono rimasti feriti due giovani, ed entrambi, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Giulianova. Ieri mattina tutti e due sono stati ascoltati dalla polizia e sono stati identificati. Altri 5 giovani, tutti tra i 20 a 26 anni e già noti alle forze dell'ordine. La polizia per i sette deve decidere se procedere d'ufficio per rissa o a querela di parte (ammesso che venga presentata). In qualsiasi caso, le indagini continuano, in queste ore gli agenti stanno requisendo le immagini delle videocamere.

