Precipita con l'auto nella scarpata e si salva suonando il clacson, ma è grave

Ritrovato in fondo a una scarpata di 3 metri. È accaduto verso le 17 vicino Teramo. R.C., 57 anni, era diretto da Villa Petto ad Isola del Gran Sasso. In contrada Santa Maria di Ronzano è finito fuori strada con l’auto.

La vettura è precipitata ricadendo pesantemente sulla scarpata sottostante, dopo aver percorso diversi metri senza ribaltatasi. L'uomo ha riportato alcune ferite che ne hanno reso necessario il trasporto in ambulanza presso l'ospedale di Teramo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare l'auto imbracandola con alcune fasce e sollevandola con il braccio meccanico dell'autogru, rimettendola in strada.