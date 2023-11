Rissa in strada, ristoratore ferito a colpi di martello: quattro denunce

Lo hanno aspettato sotto casa, probabilmente per regolare un conto sospeso. Poi sarebbe partito un confronto che ben presto degenerato. Sono ancora tutte da chiarire le circostanze che, l’altra sera, hanno portato a uno scontro tra quattro persone in centro a Penne. Alla fine tutti sono stati denunciati per rissa, uno anche per resistenza a pubblico ufficiale.

A riportare le conseguenze più gravi è stato un imprenditore della ristorazione di Penne: era lui che stava rientrando a casa quando due persone lo hanno avvicinato. Una prima ricostruzione è affidata agli elementi raccolti dai carabinieri, diretti dal capitano Alfio Rapisarda. Che, una volta avvisati, sono arrivati sul posto quando gli animi si erano apparentemente già placati.

Il ristoratore era ferito dopo essere stato evidentemente colpito con un oggetto contundente, qualcuno parla addirittura di un martello. La prognosi per lui, dopo l’intervento dei soccorsi, è di venti giorni.

Nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine, a un certo punto la tensione si è rinfocolata e gli otto carabinieri arrivati hanno faticato non poco a tenere lontane le quattro persone. Tanto che due militari hanno riportato lesioni. Uno dei quattro quindi è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.