Rissa col nordafricano sul bus, attimi di paura poi lo spray urticante: otto persone in ospedale

Scoppia la, spruzza loa bordo e. È successo nella mattinata di ieri su unlungo la tratta. Quello che sembrava il solito breve viaggio di routine si è trasformato in una vera e propria disavventura per 15 passeggeri: poco prima della rotonda della sp259, nei pressi del casello autostradale, un giovane passeggero, forse in stato di alterazione, ha iniziato a gridare ad alta voce.Unè intervenuto chiedendo al giovane di smetterla. Il suo invito ha avuto però l’effetto contrario, scatenando una violenta reazione da parte del ragazzo, un 30enne italiano secondo alcuni testimoni.e l’autista ha dovuto fermare il mezzo sul ponte del Vibrata per intervenire e provare a sedare la lite. Ma l’uomo è stato anticipato da una ragazza, che pare stesse viaggiando con il giovane che stava dando in escandescenze, la quale ha tirato fuori dalla borsetta uno, iniziando a spruzzare a più riprese nella direzione dei due litiganti.L’aria è diventata subito irrespirabile e all’autista non è restato altro che ripartire immediatamente alla volta della stazione di Alba Adriatica, avvisando le forze dell’ordine di quanto stava accadendo. I passeggeri, nel frattempo, si sono portati verso i finestrini per cercare di respirare, iniziando ad accusare i primi sintomi causati dallo spray: occhi arrossati, bruciore di gola, tosse e conati di vomito.Alla fermata dl bus, nel frattempo, si sono portate due ambulanze del 118, una pattuglia della polizia locale e una volante della stradale di Teramo. Appena fermato il mezzo, la ragazza, resasi probabilmente conto della gravità della situazione, si è data alla fuga così come i protagonisti della scazzottata. Otto dei 15 passeggeri sono dovuti ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso e sono stati trasportati a bordo di due ambulanze: una si è diretta all’ospedale di Giulianova, l’altra a Sant’Omero.Gli altri passeggeri sono stati medicati sul posto dal personale della Croce Verde. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la vicenda, mettendosi sulle tracce dei protagonisti della rissa: durante il parapiglia pare sia intervenuta anche una terza persona a dar man forte a uno dei due litiganti.© RIPRODUZIONE RISERVATA