Rissa tra 40 ragazzi per un complimento sgradito a una giovane: in arrivo daspo urbani

Rissa tra due gruppi di giovani è scoppiata l'altra notte verso le 2 di fronte a uno chalet sul lungomare Marconi ad Alba Adriatica. Solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine è stato evitato il peggio. L'alterco sembra essere stato scatenato da un commento eccessivo da parte di uno dei ragazzi di una comitiva nei confronti di una ragazza. Nonostante le indagini siano ancora in corso, sembra che i due gruppi coinvolti siano composti da ragazzi provenienti da Roma e dalla Campania: una quarantina di persone in tutto.

Dopo che la musica dello stabilimento si è fermata, i ragazzi sono usciti furiosi dal locale e si sono diretti sul marciapiede del lungomare Marconi, dove hanno iniziato a insultarsi reciprocamente. Una dozzina di giovani che sarebbero dati pugni, schiaffi e calci. Alcuni di loro hanno anche danneggiato alcune auto in sosta. Un residente, proprietario di una delle auto danneggiate, ha contattato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto. Quattro pattuglie dei carabinieri, due della polizia e una della finanza sono arrivate sul poco in pochissimo tempo, ma non appena i giovani hanno sentito le sirene sono fuggiti. Appena identificati saranno colpiti daspo urbano.