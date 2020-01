Rapinato da tre banditi armati mentre deposita l'incasso della sala slot

È stato avvicinato da tre uomini a bordo di un auto mentre andava in banca a depositare l'incasso della

sala slot e rapinato dell'incasso del valore di 60mila euro. È successo questa mattina in via Santa Lucia, a Collecorvino in provincia di Pescara. I rapinatori, tutti a volto coperto e presumibilmente armati, sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri ora impegnati nelle indagini. La vittima, un dipendente della sala slot, non è stata ferita.



I rapinatori, fuggiti con l'incasso di una società di sala slot, si sono dileguati a bordo di una Bmw. Sulle

loro tracce i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA