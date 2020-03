Roma, armati e con falsi documenti fuori di casa: malviventi denunciati dai carabinieri

Giravano armati e con una patente con false generalità: denunciati dai carabinieri della Stazione Piazza Bologna due romani, di 47 e 45 anni, entrambi con precedenti, con le accuse di porto abusivo di armi, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e falsità materiale. Ieri pomeriggio, passando a piazza Bologna, i militari dell'Arma hanno notato i due uomini a bordo di un'auto e li hanno fermati per una verifica. Dai controlli è emerso che circolavano senza giustificato motivo. Perquisendo il veicolo i carabinieri hanno rinvenuto una pistola modello Beretta 92 FS, replica di quelle in dotazione alle forze dell'ordine, completa di una cartuccia, un coltello a serramanico con lama di circa 10 cm e una patente di guida con foto del 45enne ma riportante dati di una diversa identità.

Nel corso di un controllo su strada, gli agenti del commissariato Colombo hanno notato un'auto ferma e al suo interno il manico di una paletta simile a quelle in dotazione alle forze dell'ordine. I poliziotti si sono appostati nell'attesa dell'arrivo il proprietario che, con indosso una divisa nera, è entrato in auto e si è messo in marcia. Subito dopo l'auto è stata fermata dagli agenti che hanno accertato che il conducente era una guardia giurata di 55 anni che, oltre all'arma di servizio, aveva un manganello telescopico di circa 50 cm e un distintivo manuale di segnalazione riportante la scritta: «guardie giurate pronto intervento». Nel corso della perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso anche di un teaser elettrico che l'uomo ha dichiarato di aver acquistato on-line insieme al manganello. Al termine degli accertamenti la guardia giurata è stata accompagnata presso gli uffici di Polizia ed è stata denunciata iper possesso di segni distintivi contraffatti e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale è stato poi sequestrato

