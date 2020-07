© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' attesa per oggi la svolta nel giallo della morte di Alessandro Di Nino, 21 anni di Ortona, trovato con gravissime ferite alle gambe in un hotel sul lungomare di Pescara. Questa mattina verrà effettuata l'autopsia (inizialmente prevista per ieri), poi gli investigatori si giocheranno le loro carte se il risultato dovesse attribuire ad altri la responsabilità del decesso. Da capire infatti se le lesioni siano mortali, attribuibili alle schegge di una finestra sfondata in camera e chi, eventualmente, possa aver spinto il giovane contro la lastra di vetro.Intanto i carabinieri sono risaliti al mister X che sabato mattina, alle 7.43, ha inviato sul telefonino del padre di Alessandro Di Nino sms in cui era scritto: «Papà, sto tornando, tutto a posto». E invece proprio in quegli istanti il ragazzo veniva trasportato in fin di vita in ospedale, dove qualche ora dopo è morto.Lo sanno, ma al momento l'identità resta blindata, top secret. Non è stato ancora sentito. Prima di convocarlo, aspettano di vedere cosa esce fuori dall'incrocio dei dati dei tabulati del telefono suo, della vittima e dell'amico romano, con cui il 21enne da venerdì sera divideva una camera al quarto piano dell'albero sulla riviera sud. Carabinieri e procura mirano inoltre a collocare con esattezza temporalmente quel messaggio. E questo per capire che ruolo ha avuto Mister x. E quindi se di testimone, di persona che sa cosa è successo la notte fra venerdì e sabato nella stanza dell'hotel Holiday e non solo, o invece addirittura di indiziato della morte diretta o indiretta di Alessandro.