Ragazzino colpito alla testa dal calcio di un cavallo: l'animale si era imbizzarrito

Ragazzo di 16 anni colpito alla testa, dal calcio di un cavallo: per motivi da stabilire, l'animale si sarebbe imbizzarrito, scalciando più volte, colpendo la vittima nella parte laterale del volto. Fortunatamente gli zoccoli dell'equino erano sprovvisti del "ferro". Dall'impatto il sedicenne avrebbe riportato un trauma cranico importante ed altre ferite, procurate, probabilmente, cadendo a terra.

Sul posto, si sono recati i sanitari del 118, trovando il giovane sanguinante e in stato di semicoscienza. Considerato il quadro clinico preoccupante, è stato allertato anche l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Qui il paziente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Si valuterà se intervenire a livello chirurgico. Il giovane viene monitorato costantemente dai medici specialisti, in servizio nel nosocomio aquilano.

Ci sono indagini in corso, da parte dei carabinieri della stazione di Pescasseroli.

I militari, intervenuti su segnalazione, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e dei familiari del ragazzo, sono in attesa dei dati clinici da parte dell'ospedale, che ha in carico l'infortunato. Sulla vicenda, come da procedura in questi casi, è stato informato il magistrato di turno della Procura di Sulmona. Attualmente le condizioni di salute del sedicenne appaiono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è esperto di cavalli. Viene da una famiglia di allevatori, da generazioni. Suo padre, nel periodo estivo, si occupa di condurre i turisti, in giri panoramici per il paese, con una carrozza trainata appunto da cavalli.