Provoca un incidente, chiama il 118 e scappa a piedi: arrestato

Travolti da un'auto lanciata a tutta velocità ed in pochi attimi, domenica mattina lungo l'A24, quello che sembrava essere un tranquillo viaggio per una famiglia dfi Teramo si è trasformato in un incubo. Erano da poco passate le 7.30 quando sulla Roma - Pescara, all'altezza di Vicovaro, piccolo comune della Valle dell'Aniene a 30 chilometri dalla Capitale, l'auto su cui viaggiavano quattro persone, padre, madre e due figli, è stata travolta da un'Audi A3, con a bordo due uomini residenti a Colledara. Dopo l'urto i due hanno chiamato i soccorsi e poi sono fuggiti nelle campagne che costeggiano l'A24. Il guidatore è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Tivoli dopo due ore che camminava, in evidente stato di alterazione, lungo la Tiburtina. Per lui, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto per lesioni stradali gravissime.



Tutti e quattro i componenti della famiglia sono rimasti feriti. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita. Uno dei due figli, che sedeva sul sedile posteriore della Nissan Qashqai, ha riportato lesioni più serie ed è stato trasportato al policlinico romano Umberto I. Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale, intervenuta per prima sul luogo dell'incidente al chilometro 40 dell'autostrada, l'Audi stava viaggiando, in direzione Roma, ad elevata velocità quando ha travolto il Nissan, che procedeva nella stessa direzione. I due a bordo dell'A3 hanno subito chiamato i soccorsi e poi si sarebbero affacciati nel Suv ma, vedendo i quattro feriti, si sarebbero spaventati e avrebbero deciso di fuggire, separandosi probabilmente nel tentativo di far perdere le tracce.

Poco dopo sul posto è arrivata la prima pattuglia e le ambulanze. Mentre medici ed infermieri prestavano i primi soccorsi, i poliziotti vedevano l'Audi abbandonata sulla carreggiata e, dopo i controlli sul numero di targa, diramavano l'allarme. I carabinieri tiburtini si sono messi sulle tracce dei due. Nell'arco di un paio d'ore i militari hanno trovato un uomo, malconcio, che camminava lungo la Tiburtina, nell'area di Vicovaro. Subito fermato per dei controlli, è risultato essere il proprietario dell'A3 e, risultato positivo all'alcol test, è stato arrestato. A distanza di poco tempo i carabinieri hanno trovato anche l'altra persona, risultata negativa al test per l'assunzione dell'alcol. Sul caso ci sono indagini in corso.