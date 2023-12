Professore colpito da malore, crolla a terra in classe davanti agli studenti

Uno stimato insegnante di lettere al liceo classico Delfico di Teramo, ha vissuto una situazione drammatica ieri mattina poco prima della conclusione delle lezioni presso l’istituto scolastico. La sua giornata si è trasformata in un evento di emergenza quando, intorno alle 13, durante la sua ultima lezione della giornata e a pochi minuti del suono della campanella finale, ha improvvisamente avvertito un intenso giramento di testa, seguito da un malore che lo ha fatto collassare a terra.

La pronta reazione degli studenti e del personale scolastico ha contribuito a mitigare la gravità della situazione, poiché sono stati forniti i primi soccorsi e richiesto l’intervento dei professionisti del settore. In breve tempo, un’ambulanza medicalizzata del 118 è arrivata sul luogo. Il personale sanitario, con tempestività, ha effettuato una prima stabilizzazione del docente prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo.

Qui, il professore è stato sottoposto a cure urgenti e a diverse analisi specifiche atte a determinare la natura dell’incidente.

Nel pomeriggio la ex dirigente scolastica dell’istituto, Loredana Giampaolo, ha rilasciato una dichiarazione, manifestando la preoccupazione dell’intera comunità scolastica. «Al momento, né io né l’attuale preside Iside Lanciaprima siamo state informate sulle condizioni di salute del professore. Speriamo di ricevere ulteriori informazioni nella tarda serata e, nel frattempo, esprimiamo il nostro sostegno e i nostri pensieri positivi per una pronta guarigione». La comunità scolastica resta in attesa di aggiornamenti sulla salute del docente, nell’auspicio di buone notizie.