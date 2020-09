Coronavirus, educatrice contagiata: cinque insegnanti in attesa di tampone

Sono ancora in attesa del tampone e in isolamento le due colleghe del convitto Delfico di Teramo e le tre insegnanti della stessa classe dell’educatrice già risultata positiva al Covid. Ieri pomeriggio nessuna di loro, infatti, era ancora stata sottoposta al test del tampone, allungando, in questo modo, anche i tempi per il loro rientro a scuola. «Il contagio dell’educatrice non è avvenuto all’interno della scuola, ma per un contatto familiare – ha chiarito il nuovo dirigente scolastico del convitto Delfico, Adriano Trentacarlini -. La settimana scorsa era venuta a scuola per sistemare del materiale e c’è stato un breve contatto con altro personale». © RIPRODUZIONE RISERVATA