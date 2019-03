Precipitato al santuario della Madonna d'Appari: la vittima identificata nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uomo precipitato al santuario della Madonna D’Appari a Paganica (L'Aquila): la vittima avrebbe un nome. A lamentare la scomparsa da casa di G.C di 45 anni di Camarda ma residente a Paganica, suo fratello che ha indicato agli investigatori particolari (colore della tuta e scarpe e anelli al dito) che sembrano lasciare poco spazio a possibili coincidenze. Secondo le poche informazioni in possesso agli agenti, l’uomo, vestito di tuta e scarpe da ginnastica, non adatte al tipo di percorso scelto per effettuare la passeggiata, lungo il massiccio roccioso a cui è addossata la chiesa (per intenderci la parte che di trova sulla destra del santuario, andando verso l’ingresso, subito dopo un ruscello e una sorta di orto botanico) si sarebbe allontanato dal sentiero per arrivare su uno spuntone che si trova più in basso di quello più alto, comunque ad un’altezza di circa 60/70 metri. Qui secondo alcuni appassionati di trekking, hanno notato l’escursionista precipitare improvvisamente a valle, dopo aver lanciato un breve urlo.