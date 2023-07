Morto Greig Oliver, l'allenatore di rugby del Munster perde la vita in un incidente di parapendio in Sudafrica

Lutto nel mondo del rugby. L'allenatore dei Munster, squadra della Irish Rugby Football Union, è morto in seguito a un incidente in parapendio in Sudafrica. L'incidente è avvenuto a Città del Capo, dove Greig Oliver si trovava insieme alla moglie per seguire il figlio che sta partecipando ai mondiali under 20, gli stessi in cui gioca l'Italia. Il 58enne ha perso la vita mentre si trovava in un volo tandem, ovvero insieme all'istruttore.

Il National Sea Rescue Institute sudafricano ha dichiarato che i soccorritori e i paramedici sono stati chiamati alle 16.28. Oliver è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare, ma senza successo.

La IRFU ha reso omaggio alla "tragedia indicibile". Il direttore generale Kevin Potts ha dichiarato: "A nome della comunità rugbistica irlandese, vorrei estendere le mie sincere condoglianze alla famiglia Oliver in questo momento estremamente triste".