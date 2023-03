Pineto, la star dello sport. Il sindaco: «Effetti sul turismo»

I successi del Pineto calcio, prima in classifica e a un passo dalla Serie C, e dell'Abba Pineto Volley, fresco della clamorosa vittoria della Coppa Italia e vicino alla promozione in A2, trascinano l’entusiasmo dell’amministrazione comunale e della comunità di Pineto, in provincia di Teramo, che brindano alle opportunità in termini di sviluppo turistico di cui questi successi saranno portatori.



LE POTENZIALITÀ «Da sindaco - dice il primo cittadino di Pineto, Robert Verrocchio - sono estremamente orgoglioso che la pallavolo e il calcio siano vicini alla promozione nelle rispettive categorie. È qualcosa che mi rende orgoglioso a nome dell’intera città sia dal punto di vista sportivo, che turistico. Giusto a titolo di esempio una testata nazionale importante ieri si è occupata del miracolo del volley e presto organizzeremo anche un incontro a Villa Filiani per parlare di questo. Lo stesso dicasi per il calcio - prosegue Verrocchio - poiché non sfugge a nessuno che il prossimo campionato potremo giocarlo contro il Pescara calcio, un traguardo che fino a qualche tempo fa era impensabile». Infine Verrocchio, chiamato a rispondere su quali siano le condizioni che abbiamo incoraggiato questa fertilità sportiva che ha portata a una sorprendente ascesa, risponde: «Il merito è sicuramente delle società che ci hanno creduto e per questo ringrazio Silvio Brocco, patron del Pineto Calcio, e Guido Abbondanza presidente del Pineto volley che insieme a Francesco Marcacci e Ruggero Balducci hanno compiuto questo miracolo sportivo. Noi come amministrazione comunale abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per essere vicini alle società sportive, abbiamo già avuto un incontro nelle scorse settimane per capire come adeguare gli impianti. Ma al di là di questi aspetti - conclude il sindaco - voglio evidenziare le potenzialità turistiche di cui questi risultati sono portatori perché vorrà dire che in futuro sulle testate giornalistiche quando si parlerà dell’Abruzzo sportivo si parlerà di Pineto. Due esempi virtusi, dunque, che andranno a costituire leve importanti di valorizzazione del territorio, di promozione sociale e perché no, anche di inclusione perché una comunità che si unisce intorno allo sport è una città inclusiva. E le regole dello sport dovrebbero valere sempre, anche negli altri perimetri del vivere civile».





Silvio Brocco, dal canto suo, non ne fa una questione geografica o di peculiarità territoriali. Il segreto, dal canto suo, risiede solo nella passione che alberga negli imprenditori di questi miracoli sportivi. «Siamo imprenditori - dichiara Brocco - sicuramente ci divertiamo un po’, ma la chiave di questo successo sta nella nostra passione. Sono nato a Pineto e porto avanti una storia e una passione lunghissima per una società dove sono cresciuto. Sono gli uomini che distinguono le società - conclude Brocco - e credo che questo valga anche per i miei colleghi». Brocco, con le sue aziende, ha investito molto sul territorio creando il terreno per gli incredibili successi di oggi, che risiedono tutti in un comune di mendo di 15mila abitanti.