Pineto, vede il nonno in fin di vita sulla spiaggia: colpita da un malore

Vede il nonno morto in spiaggia e la nipotina accusa un malore. E’ il secondo decesso in cinque giorni, con la vittima sempre umbra, nel mare di Pineto, in provincia di Teramo. A perdere la vita Armando Menichetti. Aveva 82anni, ed era di Umbertide, in provincia di Perugia. L’anziano era da giorni in vacanza nella località costiera con la famiglia. Ieri mattina, verso le 10.30, visto il grande caldo, ha deciso di fare una nuotata. Al ritorno, nei pressi del segnale limite acque sicure, ha accusato un malore e si è appoggiato al cartello. I due assistenti bagnanti si sono subito accorti che l’uomo è in difficoltà e lo hanno soccorso e accompagnano sulla battigia.

Inizialmente sembrava un semplice malore, i bagnini comuni hanno subito allertato il 118. Poco dopo la telefonata l’82enne ha ripreso i sensi. I bagnini hanno iniziato le manovre di primo soccorso. Diverse persone dello chalet hanno assistito al soccorso, tra loro anche la nipote dell’uomo che era nello stabilimento, dove con tutta la famiglia aveva affittato l’ombrellone. La ragazzina ha subito riconosciuto il nonno a terra ed ha iniziato a urlare, accusando un lieve malore. Poco dopo è arrivata l’ambulanza medicalizzata del 118 da Roseto. I sanitari hanno continuato a fare il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca e hanno chiamato l’elisoccorso che si è alzato in volo dall’Aquila. Durante il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Liberatore di Atri l'anziano bagnante è morto. Il corpo è stato trasferito all’obitorio. Il medico ha stabilito che il decesso è avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. Dopo il riconoscimento, fatto dalla figlia dell’uomo, il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni ha firmato l’autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia che nella giornata di oggi partirà per la sua città d’origine. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto. Giovedì scorso a perdere la vita nel tratto di spiaggia libera di Villa Ardente era stata Maria Paola Olivini, 69 anni, di Terni. La donna si era sentita male mentre stava facendo una passeggiata in acqua con il marito.