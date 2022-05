Chietina trovata morta in mare a Livorno: forse un malore

Una donna di 78 anni, Maria Antonietta de Lucia, originaria di Chieti, ma residente a Scandicci (Firenze) è morta nella tarda mattinata di ieri a Chioma, sul litorale livornese (in foto). Il suo cadavere intorno a mezzogiorno è stato ripescato sulla scogliera dei Ghiaioni e secondo quanto si è appreso l'anziana avrebbe accusato un malore mentre stava passeggiando finendo in mare.

La seconda ipotesi è che l'anziana sia scivolata sugli scogli sbattendo poi la testa.

Il suo corpo è stato trascinato a riva dalla corrente ed è stato ritrovato. È stato un passante lungo la spiaggia livornese ad accorgersi del cadavere a pelo d'acqua e a dare l'allarme.

Sul posto è arrivato il personale del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso.



Sul posto anche una volante della polizia di Stato e la guardia costiera per ricostruire esattamente la dinamica. La salma dell'anziana, nata nella provincia di Chieti, è stata portata all'istituto di medicina legale dell'università di Pisa per l'autopsia dal personale delle onoranze funebri della Svs di via San Giovanni.