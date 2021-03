9 Marzo 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Grave incidente frontale questa mattina verso le 6 in via dell’Artigianato nella zona industriale a Scerne di Pineto: due feriti. Gravissima una donna di 45 anni.

L’impatto è stato violentissimo, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei militari del posto, si sono scontrate frontalmente due autovetture. Ad avere la peggio è stata S.M., una donna di 45 anno alla guida della sua auto. Una volta estratta dalle lamiere, la donna, è stata trasportata per un politrauma da un’ambulanza del 118 in codice rosso al Mazzini di Teramo.

Sempre gravi, ma non gravissime sono le condizioni dell’altro autista, R.L., di 55 anni. Nell’impatto, l’uomo ha riportato diversi traumi agli arti inferiori, anche lui trasporto al pronto soccorso del Mazzini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso (ancora in corso) e tre ambulanze: una medicalizzata del 118 di Roseto, la Croce Rossa di Silvi e il 118 di Pineto.