Pineto, vuole gettarsi sotto al treno: lo fa desistere il figlio di un carabiniere

UnD.D.D. le sue iniziali, ieri mattina aveva deciso nella stazione didi buttarsi sotto a un. A convincerlo a desistere undi un. L’uomo è in cura per problemi di depressione. È il quarto tentativo in poco più di un mese in provincia, che ha già contatoUn ventenne mentre aspettava i suoi amici pinetesi che lo andavano a prendere alla stazione per andare al mare, ha notato quest’uomo chee diceva «. Questa è l’ultima volta che sentirai la mia voce». Il ragazzo si è subito. Prima ha telefonato aipoi si è avvicinato all’uomo persono arrivati subito e a quel punto il giovane è scoppiato in un pianto a dirotto. Una volta tranquillizzato i carabinieri hanno chiamato iche lo hanno riportato a casa.