Tragedia a Silvi Marina in provincia di Teramo. Un uomo di 48anni L.B., si è lanciato nel vuoto questa notte, verso le 2.30 dal viadotto Cerrano in A 14. È il nono suicidio nella provincia teramana in poco più di un mese, due in una sola settimana. A questi vanno aggiunti anche tre tentati suicidi, tra cui uno studente di 15 anni di Roseto degli Abruzzi ancora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Mazzini di Teramo.

Alcuni automobilisti in autostrada hanno notata un uomo scavalcare la rete di recinzione del viadotto Cerrano, (ponte alto circa 90metri). Si sono subito fermati e hanno allertato i soccorsi. Al momento non è chiaro se uno di loro è riuscito a parlarci per farlo desistere nel compiere il gesto estremo. In qualsiasi caso non c’è stato nulla da fare. Il 48enne si è lanciato nel vuoto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, la polizia autostradale di Pescara e la stradale di Pineto, che ha anche il ruolo di indagare sulla vicenda.





