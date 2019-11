Pineto, con l’auto travolge i tavolini di un bar ed entra dentro la vetrina

É stato un incidente insolito quello a cui hanno assistito questa mattina, verso le 10.30 alcuni passanti a Pineto. Un'auto, condotta da una giovane donna, per cause ancora da accertare è sbandata. Senza controllo la vettura è piombata prima contro un tavolino posto all’esterno del locale, fortunatamente in quel momento non c’era seduto nessuno, altrimenti per gli sfortunati le conseguenze sarebbero state gravi. Poi è impattata contro la vetrina, distruggendola quasi completamente: vetri rotti e infissi divelti si sono riversati nel bar rompendo le bottiglie in esposizione.

Sul posto il 118 per i soccorsi alla donna che fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza fisica, ma solo un grande spavento e i Vigili urbani per tutti i rilievi del caso.

